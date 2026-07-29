Due giovani di 24 e 19 anni sono stati fermati dai carabinieri di Vimodrone, sospettati di aver tentato due rapine con furto con strappo sui monopattini nei giorni 13 e 14 luglio in via Martesana. I due sono stati posti in stato di fermo.

Vimodrone (Milano), 29 luglio 2026 – Due giovani di 24 e 19 anni sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri della stazione di Vimodrone, gravemente indiziati di tentata rapina e furto con strappo in relazione a due episodi avvenuti nei giorni 13 e 14 luglio in via Martesana. Uno dei due è stato inoltre denunciato per porto di armi abusivo dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con due lame. L’attività si inserisce nell'ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero agito utilizzando un monopattino per avvicinare le vittime e allontanarsi rapidamente dopo i colpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vimodrone, furti con strappo in monopattino: fermati due giovani

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