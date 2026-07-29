La comunità internazionale ha ribadito l’impegno per una pace duratura in Medio Oriente, sottolineando l'importanza di attuare la soluzione dei due Stati. Un rappresentante ha promosso un percorso concreto per favorire questa soluzione, senza dettagli specifici sulle tappe o sui soggetti coinvolti. L’obiettivo è raggiungere un accordo stabile e duraturo, con un impegno condiviso tra le parti. La questione rimane al centro delle discussioni diplomatiche.

Impegno Internazionale per la Pace in Medio Oriente. ROMA (ITALPRESS) – La comunità internazionale ribadisce la propria determinazione nel perseguire una pace duratura in Medio Oriente, enfatizzando la necessità di attuare la soluzione dei due Stati. Questo messaggio è emerso dalla riunione dell’Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, che ha avuto luogo oggi alla Farnesina, con l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Elementi Fondamentali per la Pace. Durante il suo intervento, Tajani ha evidenziato l’importanza di intraprendere un percorso credibile verso la pace, sottolineando due aspetti cruciali: il disarmo di Hamas, ritenuto fondamentale per garantire la sicurezza di Israele, e il rilancio della Striscia di Gaza, a beneficio della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verso la Pace: Tajani promuove un cammino concreto per i Due Stati in Medio Oriente.

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