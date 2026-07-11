Medio Oriente Tajani | L’Italia ha un ruolo importante per costruire la pace

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia ha un ruolo importante nella costruzione della pace nel Medio Oriente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento di Forza Italia a Tolfa, in provincia di Roma. Tajani non ha fornito dettagli su iniziative specifiche o azioni concrete, ma ha ribadito il ruolo del paese in ambito internazionale. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni nella regione.

«L’Italia svolge un ruolo importante per costruire la pace». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento Anuman di Forza Italia, organizzato a Tolfa, in provincia di Roma. Il vicepremier ha commentato la situazione in Medio Oriente, sottolineando il ruolo del nostro Paese nello scenario internazionale. «Vediamo quando si svolgeranno» – ha spiegato Tajani riferendosi all’ipotesi che i colloqui tra Libano e Israele possano svolgersi in Italia – «si pensava anche di aspettare la visita del presidente del Libano Aoun negli Stati Uniti, quindi una settimana». La proposta della Farnesina è stata accolta con favore da Washington, in particolare dal segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Medio Oriente, Tajani: Italia segue linea UE, nessuna richiesta di basi

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