Il Consorzio Cooperative ha annunciato che non parteciperà al Piano Casa proposto dal Comune, definendolo irrealizzabile. Secondo il presidente, le condizioni poste dall’amministrazione sono insostenibili. La decisione arriva dopo che il Comune ha presentato un piano straordinario per la casa, che, a detta del consorzio, probabilmente non produrrà risultati. Nessun altro dettaglio sui contenuti del piano o sulle alternative possibili è stato comunicato.

"Il Piano straordinario per la Casa pensato dal Comune probabilmente non produrrà nulla". Alessandro Maggioni, presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl) di Milano, a un certo punto dell’intervista sui rapporti tra la sua organizzazione e il Comune sulle autorizzazioni delle pratiche edilizie – intervista che è un seguito di quella pubblicata dal Giorno ieri al presidente di Assimpredil Ance Giovanni Deleo – lancia questa previsione sul Piano con cui la Giunta comunale ha messo a bando nove aree quasi a titolo gratuito pur di far costruire case a prezzi accessibili per il ceto medio da parte dei costruttori privati. Maggioni, i primi bandi per il Piano Casa sono andati deserti, anche se Ccl si era dimostrata interessata ad alcune aree, in primis all’ex Palasharp e a via San Romanello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, il Ccl sferza il Comune: "Il Piano Casa? Non parteciperemo. Le condizioni sono insostenibili"

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