Il rettore dell’Università di Perugia si prepara a un viaggio in Giappone, con focus su Hiroshima e Nagasaki. La missione mira a rafforzare i rapporti internazionali nel settore accademico, promuovendo scambi culturali e progetti di cooperazione. La visita si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione con istituzioni giapponesi, con particolare attenzione alle tematiche di pace e memoria storica legate alle due città.

L’Università degli Studi di Perugia guarda sempre più verso l’Oriente e prepara una nuova fase internazionale nel segno del dialogo, della cooperazione e della cultura della pace. Al centro del prossimo percorso del rettore Massimiliano Marianelli potrebbe esserci una missione in Giappone, in un anno dal forte valore simbolico per la memoria mondiale. Il 2026 rappresenta infatti l’ottantesimo anniversario dei bombardamenti atomici che colpirono Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda guerra mondiale. Il 6 agosto 1945 Hiroshima fu devastata dalla prima bomba atomica utilizzata in un conflitto, mentre il 9 agosto dello stesso anno la seconda bomba colpì Nagasaki. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Università, Ponti di Pace: il rettore Marianelli verso il Giappone. Hiroshima e Nagasaki al centro della missione del dialogo

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Ad Assisi la firma della Carta dei Ponti di Pace | Rettore Marianelli

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