Ultimo-tutto Live a Tor Vergata | il concerto record di Ultimo che ha radunato 250mila persone sarà nelle sale in un giorno speciale
Il concerto di Ultimo del 4 luglio a Tor Vergata, che ha attirato 250.000 persone, sarà proiettato nelle sale il 22 settembre.
(askanews) – Il live record Ultimo 2026 – La favola per sempre che ha radunato 250.000 persone all’ Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre. Il film-evento Ultimo-tutto. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios fino al 30 settembre. Brano dopo brano, i fan potranno rivivere il live che ha rappresentato la consacrazione dell’artista, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati, di quello che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi. 🔗 Leggi su Amica.it
A Tor Vergata una marea umana di 250mila persone: il popolo di Ultimo è nella storia
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Il concerto dei record di Ultimo arriva finalmente sul grande schermo! Dal 22 settembre ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA, il film evento che racconta la notte in cui 250.000 persone hanno trasformato un concerto in qualcosa di irripetibile. Diretto da Gi facebook
Dal 22 al 30 settembre arriva nei cinema Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film che racconta lo storico concerto da 250mila spettatori. Aperte le prevendite / @IlVeroUltimo @VivoConcerti x.com
Roma, Ultimo batte il record per il live con più spettatori paganti, 250mila persone reddit
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