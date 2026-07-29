Ultimo-tutto Live a Tor Vergata | il concerto record di Ultimo che ha radunato 250mila persone sarà nelle sale in un giorno speciale

Il concerto di Ultimo del 4 luglio a Tor Vergata, che ha attirato 250.000 persone, sarà proiettato nelle sale il 22 settembre.

(askanews) – Il live record Ultimo 2026 – La favola per sempre che ha radunato 250.000 persone all’ Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre. Il film-evento Ultimo-tutto. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios fino al 30 settembre. Brano dopo brano, i fan potranno rivivere il live che ha rappresentato la consacrazione dell’artista, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati, di quello che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi. 🔗 Leggi su Amica.it

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A Tor Vergata una marea umana di 250mila persone: il popolo di Ultimo è nella storia

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Roma, Ultimo batte il record per il live con più spettatori paganti, 250mila persone reddit

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