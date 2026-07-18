Quanto ha guadagnato davvero Ultimo con il concerto da record? I numeri da capogiro dietro le 250mila persone di Tor Vergata

Il concerto di Ultimo del 4 luglio 2026 ha attirato circa 250.000 spettatori paganti a Tor Vergata. La manifestazione si è svolta sulla grande area dell’università, con l’artista romano che ha portato sul palco il suo repertorio. I biglietti sono stati venduti a prezzi variabili, generando un notevole incasso. I numeri ufficiali dei ricavi non sono stati ancora diffusi, ma si tratta di cifre da record per un evento musicale in Italia.

Il 4 luglio 2026, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha scritto una pagina definitiva nel libro dei grandi eventi live del nostro Paese, radunando nella spianata dell’Università di Tor Vergata 250mila spettatori paganti ed entrando nella storia della musica italiana. Un numero che polverizza ogni precedente record nazionale, superando persino i 225mila che Vasco Rossi aveva raccolto nel 2017 a Modena Park. Ma quanti soldi ha generato il concerto? Difatti dietro le immagini della folla oceanica, del palco largo 140 metri e alto 60, dei 18 maxischermi e delle oltre 30 torri audio, si nasconde un’operazione economica di portata straordinaria. Cifre che raccontano non solo il successo commerciale di un artista, ma l’impatto sistemico che un evento di questa portata può generare su un’intera città. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Ultimo nella Storia: Quanto Ha Guadagnato Davvero

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