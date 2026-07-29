Tor Tre Teste piscina aperta a tutte le donne | la polemica nasce da una fake news

Una piscina a Tor Tre Teste, aperta solo alle donne in alcune fasce orarie di agosto, ha suscitato polemiche dopo una fake news che la collegava esclusivamente alle donne musulmane. L’impianto sportivo ha chiarito che l’iniziativa è rivolta a tutte le donne, senza riferimenti a specifiche religiose. La notizia falsa ha generato discussioni sui social media, mentre l’organizzazione ha ribadito che l’apertura è aperta a tutte le donne interessate.

Una piscina aperta esclusivamente alle donne per alcune fasce orarie del mese di agosto ha acceso il dibattito a Roma. L’iniziativa, organizzata presso un impianto sportivo di Tor Tre Teste, è stata presentata da alcuni come un’attività riservata alle sole donne musulmane. Una ricostruzione che, secondo gli organizzatori e i promotori, non corrisponde alla realtà. L’iniziativa: quattro appuntamenti dedicati alle donne. Per i mercoledì 5, 12, 19 e 26 agosto, la piscina di via Giuseppe Candiani metterà a disposizione due fasce orarie dedicate esclusivamente al pubblico femminile: 7:30-9:30 e 18:30-20:30. L’accesso sarà consentito a tutte le donne dai 16 anni in su, con utilizzo esclusivo della struttura, degli spogliatoi e con personale interamente femminile, composto da segretaria e bagnina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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