La piazza dell'Acqua di Tiberis è una struttura di 30 metri per 9, con profondità di 40 centimetri, che funge da piscina durante l’estate e come spazio per eventi durante l’inverno. La sua funzione varia con le stagioni, richiamando le tradizioni romane antiche. L’area comprende anche un’area archeologica, una spiaggia urbana e fa parte del parco fluviale del Tevere.

Il cuore della trasformazione di Tiberis è la «piazza dell'Acqua», una struttura di 30 metri per 9, profonda 40 centimetri, che d’estate è una piscina refrigerante - come nella tradizione dell’antica Roma - e d’inverno è utilizzata come cavea per eventi e spettacoli. L’ottavo parco fluviale aperto sul Tevere dal sindaco Roberto Gualtieri con l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, mercoledì 28 luglio è la trasformazione di Tiberis da spiaggia urbana a parco fluviale pubblico permanente. «Essere riusciti a fare sei parchi fluviali in meno di 4 anni è stato un grande lavoro di riappropriazione del nostro fiume» ha detto il sindaco Gualtieri. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tiberis, la piazza d’acqua, l’area archeologica e la spiaggia urbana dell’ottavo parco fluviale del Tevere

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