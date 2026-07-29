Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus | i bianconeri ci pensano ma c' è il nodo ingaggio

Da sportmediaset.mediaset.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Theo Hernandez è stato proposto sia al Napoli che alla Juventus. La società bianconera sta valutando l’ipotesi, ma il nodo principale riguarda il suo ingaggio. Il calciatore ha un buon rapporto con un dirigente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il club partenopeo, invece, sembra meno interessato, preferendo concentrarsi su altri ruoli.

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Il francese ha un forte rapporto con Massara. Difficile che possa andare alla corte di De Laurentiis che punta su altri ruoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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