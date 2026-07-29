Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus | i bianconeri ci pensano ma c' è il nodo ingaggio

Notizia in breve

Theo Hernandez è stato proposto sia al Napoli che alla Juventus. La società bianconera sta valutando l’ipotesi, ma il nodo principale riguarda il suo ingaggio. Il calciatore ha un buon rapporto con un dirigente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il club partenopeo, invece, sembra meno interessato, preferendo concentrarsi su altri ruoli.