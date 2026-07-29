Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus | i bianconeri ci pensano ma c' è il nodo ingaggio
Theo Hernandez è stato proposto sia al Napoli che alla Juventus. La società bianconera sta valutando l’ipotesi, ma il nodo principale riguarda il suo ingaggio. Il calciatore ha un buon rapporto con un dirigente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il club partenopeo, invece, sembra meno interessato, preferendo concentrarsi su altri ruoli.
Il francese ha un forte rapporto con Massara. Difficile che possa andare alla corte di De Laurentiis che punta su altri ruoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Theo #Hernandez è stato proposto a #Juventus e #Napoli. L’ #AlHilal lo considera in uscita, anche in prestito. I bianconeri ci penserebbero solo con la partenza di #Cambiaso e un forte taglio dell’ingaggio. @tuttosport x.com
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Tuttosport – Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus. Spunta la risposta di MannaTheo Hernandez è stato offerto a Napoli e Juventus, riporta Tuttosport. Il Ds Manna si limita ad un 'vediamo'. mondonapoli.it