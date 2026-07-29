Theo Hernandez, dopo una sola stagione con l’Al Hilal in Arabia Saudita, potrebbe tornare in Italia. Le squadre di Serie A, tra cui Juventus e Napoli, stanno valutando l’opportunità di ingaggiarlo. Il francese, ex giocatore di club italiani, sarebbe considerato un rinforzo per le rispettive difese. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso tra le parti interessate.

Il futuro del francese Theo Hernandez potrebbe riportarlo in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita. Dopo una sola stagione trascorsa con l’ Al Hilal, Theo Hernandez potrebbe essere già pronto a fare ritorno nel calcio europeo. L’ex terzino del Milan, che ha lasciato i rossoneri dopo la fine di un ciclo iniziato con grandi aspettative e conclusosi tra diverse difficoltà, sarebbe ora alla ricerca di una nuova sfida ad alto livello. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Secondo quanto riportato da Tuttosport, il procuratore Manuel Garcia Quilon avrebbe proposto il giocatore sia alla Juventus sia al Napoli. Il laterale francese,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Theo Hernandez sogna il ritorno in Serie A: Juventus e Napoli valutano l’occasione

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