telecardiologia sulle ambulanze della croce rossa

BAGNI DI LUCCA La Croce Rossa di Bagni di Lucca introduce la telecardiologia sulle ambulanze "Bravo": un nuovo servizio per la sicurezza dei cittadini, un passo in avanti nell’innovazione del soccorso territoriale. Da alcuni giorni è infatti operativo il nuovo servizio di telecardiologia a bordo delle ambulanze grazie all’introduzione del monitor multiparametrico con funzione elettrocardiografica e a uno specifico percorso di formazione rivolto a Volontari e Dipendenti, gli equipaggi potranno, quando richiesto dalla Centrale dell’Emergenza Sanitaria, eseguire un elettrocardiogramma direttamente sul luogo dell’intervento e trasmetterlo in tempo reale ai professionisti sanitari della Centrale, che provvederanno alla sua valutazione e all’individuazione del percorso assistenziale più appropriato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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