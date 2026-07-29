Tassa sui rifiuti a Firenze rincari anche fino a 24 euro | pagheranno di più le famiglie numerose

Da corrierefiorentino.corriere.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze, la Tassa sui rifiuti (Tari) è stata aumentata anche quest’anno, con rincari che arrivano fino a 24 euro. Le famiglie numerose pagheranno di più, mentre la raccolta differenziata ha registrato un incremento del 12%. Il nuovo piano tariffario è stato approvato dal Consiglio comunale dopo il passaggio in assemblea dei sindaci.

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La Tari aumenta anche quest’anno e il boom della raccolta differenziata (+12%) non placa i costi né le polemiche. Dopo il passaggio in assemblea dei sindaci il nuovo conto dei rifiuti per i fiorentini è stato approvato dal Consiglio comunale.  Con l’ultima seduta plenaria prima della pausa estiva l’aula di Palazzo Vecchio ha ratificato il Piano economico finanziario di Ato Toscana Centro — che comprende i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia — e dato il via ai relativi aumenti della tari, la tassa sui rifiuti. Si va da più 1,40 euro per una sola persona che abita in 120 metri quadri a più 24 euro per una famiglia da quattro che sta in 80. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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