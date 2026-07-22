Tari Firenze il salasso arriva per Natale | famiglie numerose penalizzate per le attività aumenti più contenuti

Notizia in breve

A Firenze, la Tari 2026 subirà un aumento e le nuove tariffe saranno approvate entro il 31 luglio dal Consiglio comunale. Il pagamento sarà richiesto tutto a dicembre. Le tariffe per le famiglie numerose subiranno penalizzazioni, mentre gli aumenti per le attività saranno più contenuti. La vicesindaca con delega all’Ambiente ha presentato le modifiche alle commissioni Bilancio, Ambiente e Controllo.