Tari Firenze il salasso arriva per Natale | famiglie numerose penalizzate per le attività aumenti più contenuti
A Firenze, la Tari 2026 subirà un aumento e le nuove tariffe saranno approvate entro il 31 luglio dal Consiglio comunale. Il pagamento sarà richiesto tutto a dicembre. Le tariffe per le famiglie numerose subiranno penalizzazioni, mentre gli aumenti per le attività saranno più contenuti. La vicesindaca con delega all’Ambiente ha presentato le modifiche alle commissioni Bilancio, Ambiente e Controllo.
Firenze, 22 luglio 2026 – La Tari aumenta e il conto arriverà tutto insieme a dicembre. Entro il 31 luglio il Consiglio comunale dovrà approvare le nuove tariffe per il 2026, illustrate ieri dalla vicesindaca con delega all’Ambiente Paola Galgani alle commissioni Bilancio, Ambiente e Controllo. Nel complesso l’incremento delle entrate tariffarie raggiunge il massimo consentito dall’Autorità nazionale Arera: +6,71%. Il costo complessivo del servizio rifiuti che dovrà essere coperto attraverso la tariffa passa da 129,6 milioni di euro del 2025 a 135,8 milioni nel 2026, con un aumento di 6,2 milioni. Ulteriori aumenti in vista. Ma la programmazione contenuta nella delibera indica già un ulteriore incremento per il 2027, quando il fabbisogno salirà a 139,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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