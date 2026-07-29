Stasera il consiglio comunale a San Mauro Pascoli
Alle 20 di stasera si svolge il consiglio comunale a San Mauro Pascoli. Tra i punti all’ordine del giorno c’è una mozione presentata dal gruppo ’San Mauro Futura’ riguardante bandi esplorativi e manifestazioni d’interesse. La riunione si tiene nella sala consiliare del municipio, con la partecipazione dei consiglieri comunali.
A San Mauro Pascoli si riunisce questa sera alle 20 il consiglio comunale. All’ordine del giorno una mozione del gruppo consiliare ’ San Mauro Futura ’ relativa a bandi esplorativi e manifestazioni d’interesse. A seguire la risposta all’interpellanza orale del consigliere di minoranza Francesco Della Chiesa sulla richiesta di chiarimenti in merito ai lampioni precedentemente collocati in piazza Mazzini. C’è anche un’interrogazione del gruppo consiliare San Mauro Futura sulla richiesta di risposta scritta, riguardante le sostanziali difformità esecutive, la mancata rimozione delle alberature e le incongruenze cronologiche documentali nel progetto di via Rio Salto I°. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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