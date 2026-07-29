Spider-Man | Brand New Day 10 curiosità sul film

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic ci porta in un mondo in cui l’identità di Peter Parker è stata completamente dimenticata. Costretto a vivere nell’anonimato, il giovane eroe continua però a proteggere New York nei panni di Spider-Man, affrontando una nuova fase della sua vita fatta di solitudine, responsabilità e sacrifici. Mentre cerca di conciliare l’università, il lavoro e la sua missione, Peter si trova ad affrontare una misteriosa minaccia invisibile che mette alla prova anche i suoi stessi poteri, protagonisti di una sorprendente e potenzialmente pericolosa evoluzione. Per comprendere questa trasformazione si rivolgerà al Dr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Siamo stati all’anteprima stampa di #SpiderMan: Brand New Day, il cinecomics diretto da Destin Daniel Cretton che vede il ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man. Al cinema dal 29 luglio. Grazie a @SonyPictures per l’invito. x.com

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