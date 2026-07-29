Spider-Man | Brand New Day 10 curiosità sul film
Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic ci porta in un mondo in cui l’identità di Peter Parker è stata completamente dimenticata. Costretto a vivere nell’anonimato, il giovane eroe continua però a proteggere New York nei panni di Spider-Man, affrontando una nuova fase della sua vita fatta di solitudine, responsabilità e sacrifici. Mentre cerca di conciliare l’università, il lavoro e la sua missione, Peter si trova ad affrontare una misteriosa minaccia invisibile che mette alla prova anche i suoi stessi poteri, protagonisti di una sorprendente e potenzialmente pericolosa evoluzione. Per comprendere questa trasformazione si rivolgerà al Dr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Super Fan Messi
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Spider-Man: Brand New Day rappresenta l’impeccabile compimento del percorso di maturazione del Peter Parker di Tom Holland. Sotto la regia di Destin Daniel Cretton, la pellicola affronta con toccante empatia temi complessi come la solitudine, la gestione facebook
Siamo stati all’anteprima stampa di #SpiderMan: Brand New Day, il cinecomics diretto da Destin Daniel Cretton che vede il ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man. Al cinema dal 29 luglio. Grazie a @SonyPictures per l’invito. x.com
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