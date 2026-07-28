Tra i film più attesi dell’estate, Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale italiane da mercoledì 29 luglio. Per celebrare il ritorno dell’Uomo Ragno sul grande schermo, Panini Comics propone una selezione di letture imperdibili dedicate all’eroe Marvel, pensata sia per i fan storici sia per chi desidera prepararsi al meglio all’arrivo del film. A completare la proposta, anche due pubblicazioni dedicate ai lettori più piccoli. Dalle mitiche origini alle avventure più moderne, dalla tragica morte di Gwen Stacy all’arrivo di Venom, fino agli incontri con le sue varianti multiversali, la nuova edizione di Io sono Spider-Man ripercorre i momenti fondamentali della storia di Spider-Man, intrecciando il suo percorso con eventi e personaggi della realtà contemporanea, dalla tragedia dell’11 settembre all’elezione di Barack Obama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day – Le proposte Panini Comics da non perdere in occasione del film

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Final Trailer (Peters Journey) 4K

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Siamo stati all’anteprima stampa di #SpiderMan: Brand New Day, il cinecomics diretto da Destin Daniel Cretton che vede il ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man. Al cinema dal 29 luglio. Grazie a @SonyPictures per l’invito. x.com

#SpiderManBrandNewDay Il weekend di apertura domestico (incl. anteprime) le prenotazioni hanno toccato il segno dei 100 milioni di dollari, con il giorno di apertura che si avvicina ai 70 milioni. È troppo presto per dirlo, ma un weekend di apertura domestic reddit

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