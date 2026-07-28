Spider-Man | Brand New Day – Le proposte Panini Comics da non perdere in occasione del film

Da nerdpool.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra i film più attesi dell’estate,  Spider-Man: Brand New Day  arriva nelle sale italiane da mercoledì 29 luglio. Per celebrare il ritorno dell’Uomo Ragno sul grande schermo,  Panini Comics  propone una selezione di letture imperdibili dedicate all’eroe Marvel, pensata sia per i fan storici sia per chi desidera prepararsi al meglio all’arrivo del film. A completare la proposta, anche due pubblicazioni dedicate ai lettori più piccoli. Dalle mitiche origini alle avventure più moderne, dalla tragica morte di Gwen Stacy all’arrivo di Venom, fino agli incontri con le sue varianti multiversali, la nuova edizione di  Io sono Spider-Man  ripercorre i momenti fondamentali della storia di Spider-Man, intrecciando il suo percorso con eventi e personaggi della realtà contemporanea, dalla tragedia dell’11 settembre all’elezione di Barack Obama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Final Trailer (Peters Journey) 4K

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