Sospeso tutta la notte insieme all' amico sul monte Pizzo d' Uccello | spettacolare salvataggio di un alpinista
Un alpinista ha subito una caduta di circa trenta metri sulla parete del Pizzo d’Uccello ed è stato salvato dopo una notte trascorsa sospeso con il compagno di cordata. L’incidente si è verificato in condizioni di oscurità e ha richiesto l’intervento dei soccorritori, chiamati sul posto al mattino. L’alpinista è stato recuperato e trasportato in condizioni non specificate. Le operazioni di salvataggio sono durate diverse ore.
Una caduta nel buio, il volo di trenta metri fermato solo dal compagno di cordata e una lunga notte sospesi sulla parete del Pizzo d’Uccello, in attesa dei soccorsi. Si è conclusa soltanto all’alba di mercoledì la complessa operazione di recupero che ha permesso di mettere in salvo due giovani alpinisti, protagonisti di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’allarme ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso. Le squadre del Soccorso Alpino di Lucca, partite da Val Serenaia, hanno raggiunto la sommità della parete poco dopo la mezzanotte, mentre un’ulteriore squadra di tecnici si è resa disponibile al campo sportivo di Gramolazzo per garantire il necessario supporto operativo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
GOSSIP: IL NEMICO DEL MARANZA ENTRA NELLA VILLA PER PASSARE IL WEEKEND CON VIKY E CIAMY PIANGE!
Notizie e thread social correlati
Pizzo d'Uccello, alpinista precipita sulla parete nord: soccorso alpino in azione di notteNella serata del 28 luglio, un alpinista è caduto sulla parete nord del Pizzo d'Uccello, lungo la via Oppio-Colnaghi.
Cade per 35 metri mentre scala il Pizzo d’Uccello, paura per un alpinista (e per il compagno di cordata)Due giovani alpinisti provenienti dalla provincia di Como sono caduti di circa 35 metri mentre scalavano il Pizzo d’Uccello.