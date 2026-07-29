Sospeso tutta la notte insieme all' amico sul monte Pizzo d' Uccello | spettacolare salvataggio di un alpinista

Notizia in breve

Un alpinista ha subito una caduta di circa trenta metri sulla parete del Pizzo d’Uccello ed è stato salvato dopo una notte trascorsa sospeso con il compagno di cordata. L’incidente si è verificato in condizioni di oscurità e ha richiesto l’intervento dei soccorritori, chiamati sul posto al mattino. L’alpinista è stato recuperato e trasportato in condizioni non specificate. Le operazioni di salvataggio sono durate diverse ore.