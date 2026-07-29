Sinner parteciperà di nuovo al Six Kings Slam in Arabia Saudita, il torneo con il montepremi più alto mai visto nel tennis. La competizione riunisce i migliori tennisti del mondo e si svolge in un’atmosfera che il giocatore definisce “fantastica”. L’evento si terrà anche nel 2026, confermando la sua posizione tra gli appuntamenti più ricchi e prestigiosi del calendario delle esibizioni.

Un montepremi fuori scala e tutti i migliori tennisti del mondo. Anche nel 2026 il Six Kings Slam si prepara a essere uno degli appuntamenti più ricchi e prestigiosi del calendario delle esibizioni. Ci sarà anche Jannik Sinner, protagonista a Riad, in Arabia Saudita, dove proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno dopo aver già vinto anche la prima edizione del torneo. Gli organizzatori hanno ufficializzato il tabellone della manifestazione, in programma dal 21 al 24 ottobre 2026, con una giornata di pausa fissata per il 23 ottobre, nel rispetto del regolamento ATP che impedisce di disputare tre giorni consecutivi di gare nelle esibizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner giocherà di nuovo il Six Kings Slam in Arabia Saudita. È il torneo più ricco della storia del tennis: “Sono felice, atmosfera fantastica”

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