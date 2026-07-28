Jannik Sinner parteciperà al Six Kings Slam in Arabia Saudita il torneo da nababbi | Non vedo l'ora

Jannik Sinner parteciperà al Six Kings Slam 2026, torneo di esibizione che si svolge a Riad, Arabia Saudita. L'evento si distingue per un montepremi elevato e un trofeo in oro massiccio per il vincitore. Sinner ha espresso entusiasmo per la partecipazione, che si inserisce in un contesto di incontri con elevata ricchezza e spettacolarità. Il torneo si svolge in un’atmosfera esclusiva e di grande richiamo internazionale.

Il Six Kings Slam 2026 ha annunciato oggi il suo campo di partecipazione: c'è anche Jannik Sinner. È il ricchissimo torneo di esibizione che si gioca a Riad, in Arabia Saudita, con un montepremi mostruoso e una racchetta in oro massiccio per il vincitore. Sinner ha vinto le prime due edizioni, con lui ci saranno Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e de Minaur. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner-Alcaraz: il TIE-BREAK integrale del primo set | Monte-Carlo

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