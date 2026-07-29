Si accende la sigaretta attaccata alla bombola di ossigeno l’ospedale va a fuoco | la bravata dell’anziana che non voleva smettere

Un incendio si è sviluppato in un reparto di un ospedale dopo che un’anziana di 75 anni ha acceso una sigaretta attaccata a una bombola di ossigeno. La donna, ricoverata per problemi respiratori, ha deciso di non smettere di fumare nonostante le restrizioni. Il fuoco ha causato danni alla struttura, ma non si sono registrate vittime. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

A 75 anni non aveva alcuna intenzione di rinunciare alla sigaretta, nemmeno da ricoverata e con l’ossigeno collegato per problemi respiratori. Aveva tutti gli ingredienti per il disastro assicurato quel che successo nel reparto dell’ospedale «Agostino Landolfi» di Solofra, in provincia di Avellino: la donna, sottoposta a ossigenoterapia, si era accesa una sigaretta a letto senza farsi troppi problemi. Peccato però che aveva innescato un prevedibilissimo principio di incendio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi per l’intera struttura. Come si è propagato l’incendio nella stanza. Il contatto tra la fiamma e l’ossigeno ha generato una fiammata improvvisa che ha investito la paziente e ha dato fuoco alle lenzuola del letto. 🔗 Leggi su Open.online

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Guida allutilizzo della bombola di ossigeno gassoso

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