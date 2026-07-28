Accende una sigaretta durante l' ossigeno terapia | donna ustionata a Solofra
Una donna è rimasta ustionata in un reparto dell'ospedale Landolfi di Solofra dopo aver acceso una sigaretta mentre riceveva ossigeno terapia. L'incidente ha provocato un principio di incendio. Non ci sono dettagli sulle condizioni della donna né su eventuali danni alle strutture. La causa dell'incidente è attribuita all'uso della sigaretta in presenza di ossigeno. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi di emergenza o indagini in corso.
Solofra. Principio di incendio in un reparto all'ospedale Landolfi a causa di una donna che, durante l'ossigeno terapia, ha acceso una sigaretta. Christian morto in minimoto a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Accende una sigaretta durante l'ossigeno terapia: donna ustionata a Solofra
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