Il pantaloncino sta conquistando il guardaroba estivo, sostituendo jeans e pantaloni di lino. Tra shorts anni Ottanta, bermuda e pantaloncini da basket, il dibattito sulla moda maschile si accende ogni anno. Quest’anno, il pantaloncino si impone come capo principale, anche apprezzato dalle donne. La scelta varia tra modelli corti e più lunghi, con diversi stili e materiali. La tendenza riguarda principalmente capi leggeri e pratici, ideali per la stagione calda.

Shorts anni Ottanta versus bermuda, pantaloncini da basket contro jorts: i dibattiti sono infiniti e quest’anno ne parlano davvero tutti. Addio jeans e pantaloni di lino, il guardaroba maschile ha un nuovo protagonista estivo: il pantaloncino. Ma come si indossano, allora? Perché tra le passerelle e la vita vera c’è di mezzo, molto spesso, un bermuda cargo color kaki abbinato a T-shirt bianca e infradito. Comodo, per carità. Chic, un po’ meno. Per portarli davvero bene - o aiutare mariti, fidanzati e amici a farlo - basta trattarli un po’ meno come un ripiego contro il caldo e un po’ più come un vero paio di pantaloni. E seguire qualche regola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shorts da uomo: suggerimenti d’uso del capo più alla moda del guardaroba maschile estivo (che sta benissimo anche alle donne)

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