Sesto Calende (Varese) - Con l'apertura del nuovo parcheggio Metropolis lungo la Sp69 e della rotatoria di via Remo Barberi, prevista per il 10 agosto, a Sesto Calende cambierà anche la gestione della sosta nell'area della Nuova Marna. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di introdurre nuove regole per i parcheggi esterni e sotterranei, con l'obiettivo di contrastare l'occupazione prolungata degli stalli da parte dei pendolari diretti alla stazione ferroviaria. Il parcheggio scoperto della Sala Marna, composto da 47 posti auto, sarà gratuito ma regolato dal disco orario: dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8-12 e 14-19, sarà consentita una sosta massima di quattro ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto Calende, cambia la sosta nell'area della Nuova Marna: parcheggi a pagamento dal 10 agosto

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