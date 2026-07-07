parcheggi il pagamento della sosta con il vecchio sms va in pensione

Dal 19 luglio, non sarà più possibile pagare la parcheggiata sulle strisce blu tramite SMS nelle città di Prato e Sesto Fiorentino. La modalità di pagamento con il vecchio sistema di messaggi telefonici sarà definitivamente sospesa, impedendo agli utenti di utilizzare questa opzione per il pagamento della sosta. La decisione riguarda esclusivamente questa modalità e non altre forme di pagamento. La modifica entra in vigore a partire da domenica prossima.

Sesto Fiorentino (Firenze), 7 luglio 2026 – Stop al pagamento della sosta tramite Sms. Da domenica 19 luglio non si potrà più pagare la sosta sulle strisce blu a Prato e Sesto Fiorentino attraverso questa modalità. A darne comunicazione alla cittadinanza è Consiag Servizi Comuni, la società che si occupa di erogare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia. Le compagnie telefoniche, infatti, ritengono questo sistema di pagamento superato e sostituito dai moderni sistemi con App. Da qui la decisione di dismettere il servizio e la conseguente comunicazione di Consiag Servizi Comuni agli automobilisti e alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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