scomparso da ieri ore di apprensione per antonio bernardo

Da ieri non si hanno più notizie di Antonio Bernardo, un uomo di 32 anni residente a Mugnano del Cardinale e impiegato presso un supermercato a Scisciano. La famiglia e le autorità sono state informate della scomparsa e stanno cercando di rintracciarlo. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa o eventuali elementi che possano aiutare nelle ricerche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da ieri non si hanno più notizie di Antonio Bernardo, 32enne di Mugnano del Cardinale e dipendente del Conad di Scisciano. La sua auto è stata ritrovata a Mondragone poche ore dopo l’allontanamento, ma dell’uomo non è emersa finora alcuna traccia. Proseguono le ricerche, mentre familiari e amici chiedono a chiunque possa averlo visto di rivolgersi subito alle Forze dell’Ordine. “Ore di forte apprensione per la scomparsa di Antonio Bernardo, 32 anni, residente a Mugnano del Cardinale e dipendente del Conad di Scisciano. Dell’uomo si sono perse le tracce intorno alle 15.00 di ieri, dopo essersi allontanato da Mugnano del Cardinale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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