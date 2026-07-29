scherma il kazakistan trionfa nella spada maschile ai mondiali italia tredicesima

Il Kazakistan ha vinto la gara a squadre di spada maschile ai Mondiali 2026 di scherma a Hong Kong. L’Italia si è piazzata in tredicesima posizione. La competizione si è conclusa con il trionfo del team kazako, che ha superato gli avversari nelle fasi finali. La prova ha visto la partecipazione di diverse squadre nazionali, con incontri disputati nel rispetto delle regole internazionali. La manifestazione prosegue con altre gare in programma nelle prossime giornate.

Termina con il trionfo del Kazakistan la prova riservata alla gara a squadre di spada maschile valida per i Mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in fase di svolgimento sulla pedana di Hong Kong. In una finale interessante, contrassegnata da uno strappo e da un tentativo di rimonta, i kazako hanno battuto nettamente l’Ucraina, imponendosi con il punteggio di 45-40. Una volta raggiunta la semifinale, i kazaki si sono liberati abbastanza facilmente dell’Egitto, confezionando un assalto dominato dal primo all’ultimo segmento e terminato 41-32. Più combattuto nelle prime battute, invece, il match con gli ucraini, impreziosito da un netto allungo in occasione della quinta sfida che ha visto contrapporsi Roman Svichkar e Vadim Sharlaimov, con quest’ultimo bravo a portare il parziale sul 16-23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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