Un concerto in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo si terrà l’8 agosto alle 21.30 in ricordo di Rossini, il gatto mascotte investito da un’auto. Le musiche saranno di Gioacchino Rossini. L’evento si svolge in memoria dell’animale, considerato parte della comunità locale. Nessuna partecipazione di enti pubblici o sponsor. La serata è aperta al pubblico e si svolge all’aperto, di fronte al municipio.

Musiche di Gioacchino Rossini in memoria di gatto Rossini. Può sembrare una battuta, invece è tutto vero, il concerto sarà l’8 agosto alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II, davanti al municipio. La «Filarmonica Veneta» offre alla città di Rovigo, dove si contano molti devoti al gatto morto investito da un’automobile lo scorso 14 febbraio, un concerto nel quale verrà suonato il celebre «Duetto dei gatti», arie dal repertorio brillante e l’insolita esecuzione di alcune ouverture di Rossini (Gioacchino) con la partecipazione di Riciclato Circolo Musicale, orchestra che utilizza strumenti costruiti interamente con materiale di riciclo. «Rossini non era semplicemente un gatto, ma faceva parte della quotidianità e dell’identità del nostro centro storico» ha dichiarato l’assessore comunale alla Cultura, Erika De Luca. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Rovigo, concerto in centro in memoria del gatto-mascotte Rossini, investito da un'auto: «Era parte della nostra identità»

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