Un cane è stato ritrovato vivo dopo 29 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a causa di un terremoto in Venezuela. I soccorritori hanno visto il animale emergere tra le macerie, suscitando sorpresa. Il salvataggio è stato documentato in un video diventato virale. Nessun altro essere vivo è stato recuperato in quella zona durante le operazioni di soccorso. La scoperta ha attirato l’attenzione sui lunghi tempi di permanenza sotto le macerie e sulle operazioni di salvataggio in corso.

Quando i soccorritori lo hanno visto emergere dalle macerie, per un momento è sembrato impossibile crederci. Dopo ventinove giorni trascorsi sotto ciò che restava di un edificio distrutto dal terribile terremoto che aveva devastato il Paese, nessuno si aspettava più di trovare qualcuno ancora in vita. Eppure, tra i resti di un palazzo nella zona di Playa Grande, una delle località più conosciute a est di Caracas, è arrivata una sorpresa capace di ridare speranza a un’intera comunità: dalle macerie è stato estratto vivo un piccolo barboncino di nome Beyli. Il cagnolino, appena due anni di età, è stato trovato in condizioni critiche ma ancora in vita, vicino ai corpi senza vita di due persone della sua famiglia: la mamma e la nonna della sua giovane proprietaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato vivo dopo 29 giorni sepolto sotto le macerie del terremoto in Venezuela: l’incredibile salvataggio del cane Beyli, il video è virale

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Venezuela, bimbo di tre anni estratto vivo dopo sei giorni dalle macerie: il miracolo del piccolo

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