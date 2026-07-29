Il ministro degli Esteri ha annunciato la prenotazione di 14,9 miliardi di euro dal programma europeo Safe. Tuttavia, le differenze di opinioni tra i diversi schieramenti politici rimangono evidenti: Forza Italia e il Partito Democratico sono favorevoli, mentre Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Fronte Nazionale e Alleanza Verdi Sinistra si oppongono. La questione ha generato una spaccatura sia all’interno della maggioranza che tra le opposizioni.

Tajani annuncia la prenotazione di 14,9 miliardi del programma europeo Safe, ma il chiarimento sull'effettivo utilizzo non ricompone le profonde spaccature politiche: nella maggioranza si dividono FI, Lega e FdI, mentre anche Pd, M5S e Avs restano su posizioni opposte. Contrarietà anche da Futuro Na. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rearm Eu, Tajani annuncia utilizzo Safe, spaccatura nel governo e nelle opposizioni: sì da FI e Pd, no da Lega, FdI, FN, M5S e Avs

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