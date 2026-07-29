Raffaella Griggi alla conduzione di Chi l'ha visto? | Ho pianto ma nessuno sostituisce Federica Sciarelli

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto?, in onda su Rai3, dal 23 settembre. Sostituisce Federica Sciarelli, che ha condotto il programma per molti anni. Griggi ha dichiarato di aver pianto, ma ha aggiunto che nessuno può sostituire la conduttrice uscente. La sua prima puntata sarà trasmessa questa settimana.

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto? e prenderà il posto di Federica Sciarelli dal 23 settembre alla guida dello storico programma di Rai3. "Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici. L'emozione è forte e la responsabilità è grande", però ha anche aggiunto: "Qui nessuno sostituisce nessuno, Federica è stata l'anima del programma, cercherò solo di onorare il suo impegno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Raffaella Griggi favorita per la conduzione di Chi lha visto

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