Dal 23 settembre, Raffaella Griggi prenderà il posto di Federica Sciarelli come conduttrice di “Chi l’ha visto” su Rai3. La giornalista ha dichiarato di aver pianto e di sentirsi responsabile per questa nuova responsabilità. Ha ringraziato Corsini per il supporto.

Finalmente è stato reso noto chi sarà il nuovo volto di “Chi l’ha visto” che sostituirà quello di Federica Sciarelli. Sarà Raffaella Griggi alla guida del programma dal 23 settembre su Rai3. A quanto si apprende, nella nuova stagione del programma, ci saranno degli spazi di conduzione in studio anche per gli altri inviati storici del programma: Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti. La redazione del programma è stata rafforzata con nuovi innesti di grande esperienza tra gli autori e gli inviati. Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Giornalista Rai, da anni volto e inviata della... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Chi l’ha visto?”, Raffaella Griggi prende il posto di Sciarelli: «Ho pianto, è una grande responsabilità. Ringrazio Corsini»

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Chi l'ha visto, l'inviata Raffaella Griggi prende il posto di Federica Sciarelli Giornalista di lungo corso guiderà la nuova edizione della trasmissione dal 23 settembre, puntando su continuità, rigore e maggiore coinvolgimento dei colleghi Leggi l’articolo compl x.com

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it

Raffaella Griggi conduce Chi l’ha visto?: prende il posto di Federica SciarelliRaffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. Dal 23 settembre prenderà il posto di Federica Sciarelli su Rai3. rumors.it