Rafa Marin non convince Allegri | il Napoli valuta la cessione

Il futuro di Rafa Marin potrebbe essere lontano dal Napoli. Le prime indicazioni emerse durante il ritiro di Dimaro non avrebbero convinto Massimiliano Allegri, che sta valutando soluzioni differenti per completare il reparto arretrato. Il difensore spagnolo aveva davanti a sé un’occasione importante. L’infortunio di Alessandro Buongiorno gli aveva infatti aperto spazio nelle gerarchie e gli consentiva di mettersi in mostra durante la preparazione. Le risposte offerte, però, non sarebbero state quelle attese. Marin non avrebbe sfruttato pienamente il momento favorevole e lo staff tecnico sarebbe rimasto poco soddisfatto del suo rendimento. Secondo Nicolò Schira, il classe 2002 è ora destinato a lasciare il club azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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CALCIOMERCATO: CÈ GATTI SE RAFA MARIN E MARIANUCCI NON CONVINCONO! ALLEGRI FEBBRE DA CAVALLO…

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