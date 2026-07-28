Lindstrom non convince | il Napoli valuta una nuova cessione

Il Napoli sta considerando di cedere nuovamente Jesper Lindstrom. L’esterno danese, dopo il ritiro estivo, non ha mostrato miglioramenti significativi nelle prestazioni. La società non sembra soddisfatta delle sue prestazioni e valuta altre opzioni di mercato. Lindstrom, arrivato con aspettative di rilievo, non ha ancora dimostrato di poter confermare le proprie capacità in modo convincente.

Il futuro di Jesper Lindstrom appare sempre più lontano dal Napoli. L’esterno danese non è riuscito a sfruttare pienamente il ritiro estivo per cambiare le valutazioni sul proprio conto. Massimiliano Allegri ha provato a offrirgli una nuova possibilità. Il tecnico lo ha testato anche nel ruolo di mezzala, con l’obiettivo di valorizzarne qualità tecniche, corsa e capacità di muoversi tra le linee. Durante gli allenamenti sono emersi alcuni segnali incoraggianti. Il rendimento nelle amichevoli, però, non ha confermato i progressi mostrati nel lavoro quotidiano. Secondo Repubblica, l’esperimento tattico non avrebbe quindi prodotto le risposte sperate. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Lindstrom-Napoli: quale sarà il suo futuro

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