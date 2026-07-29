Pochi minuti ma spunti interessanti | Alphadjo Cissè si mette in mostra contro il Celtic E con Amorim
Il Milan sta svolgendo una seconda fase di preparazione a Perth, dove il tecnico Ruben Amorim sta lavorando con la squadra in attesa del rientro dei giocatori nazionali impegnati ai Mondiali 2026. Nel frattempo, Alphadjo Cissè ha avuto un momento di rilievo in una partita contro il Celtic.
Il Milan si trova in questo momento a Perth per la seconda parte del raduno: Ruben Amorim sta working con la squadra a sua disposizione in attesa che rientrino tutti i nazionali che sono stati impegnati con i Mondiali 2026. Il Diavolo giocherà il prossimo 5 agosto un'amichevole molto suggestiva contro l'Inter: un derby è sempre un derby, anche se si tratta banalmente di calcio d'agosto. promowebappSarà però interessante per capire come sta il Milan dopo altri giorni di lavoro. In più ci potrebbe essere l'esordio non ufficiale di Gonçalo Ramos che presto raggiungerà la squadra rossonera. La sorpresa Alphadjo Cissè: dall'infortunio all'ottimo esordio col Celtic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Si parla di: Iemmello: Milan, se presti Cissé, lo valorizziamo noi; Cissè: Tifo Milan da sempre, come mi ha cambiato l'infortunio.