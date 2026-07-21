Alphadjo Cissè sta tornando a disposizione del Milan dopo un infortunio e dovrebbe riprendere l’attività completa a breve. Nel frattempo, Ruben Amorim sta lavorando con i giocatori attualmente disponibili, senza indicazioni su eventuali mosse future. Non sono stati comunicati dettagli sui piani per il ruolo di Cissè o eventuali strategie da parte del club.

A Milanello Ruben Amorim sta lavorando con i giocatori che ha in questo momento a disposizione: presto dovrebbe tornare al cento per cento anche il trequartista Alphadjo Cissè. Classe 2006, ha giocato la scorsa stagione in prestito al Catanzaro. A gennaio il Milan lo ha prelevato dal Verona, pagando una somma importante: parliamo di circa 8 milioni di euro. Purtroppo, Cissè ha subito un grave infortunio che ha richiesto un'operazione chirurgica. Il trequartista ha lavorato in estate per farsi trovare pronto e ora sta cercando di entrare tra la lista dei disponibili per Amorim. promowebapp I numeri e le statistiche di Cissè in Serie B. La stagione del giocatore italiano è stata comunque ottima in Serie B: 22 partite giocate di cui 21 da titolare per un totale di 1714 minuti in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Alphadjo Cissè: quale prospettive per il futuro? Il possibile piano di Amorim per il ruolo

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