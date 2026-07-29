Pneumatici online fantasma Un 60enne denunciato per truffa
Un uomo di 60 anni è stato denunciato per truffa dopo aver acquistato pneumatici online. Cercava un set di alta qualità a prezzo scontato, ma ha finito per perdere 300 euro e non ricevere le gomme. Un altro acquirente, un quarantenne residente nella stessa area, si è trovato senza pneumatici e con il denaro sparito. Le transazioni sono state effettuate attraverso un sito di e-commerce, ma i pneumatici non sono mai stati consegnati.
Cercava l’affare ideale sul web per sostituire gli pneumatici della propria auto con un set ad alte prestazioni a un prezzo d’occasione. Alla fine, però, un quarantenne residente nella zona si è ritrovato senza gomme e con 300 euro in meno nel portafoglio. La disavventura si è trasformata in una truffa in piena regola, ma i carabinieri della stazione di Sassoferrato sono riusciti a risalire al responsabile, denunciando alla magistratura un sessantenne residente fuori provincia. L’indagine era scattata all’inizio dell’anno, quando la vittima, insospettita dal forte ritardo nella consegna e dal completo silenzio del venditore, si è rivolta ai militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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