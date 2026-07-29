pneumatici online fantasma un 60enne denunciato per truffa

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è stato denunciato per truffa dopo aver acquistato pneumatici online. Cercava un set di alta qualità a prezzo scontato, ma ha finito per perdere 300 euro e non ricevere le gomme. Un altro acquirente, un quarantenne residente nella stessa area, si è trovato senza pneumatici e con il denaro sparito. Le transazioni sono state effettuate attraverso un sito di e-commerce, ma i pneumatici non sono mai stati consegnati.