Otto gatti sono disponibili per l’adozione al gattile comunale di via Aquila 81. Il Comune di Milano ha pubblicato un appello sui propri social per invitare i cittadini interessati a prendere in affidamento i mici. L’obiettivo è trovare una famiglia per ogni animale, che attualmente si trova in attesa di una casa. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di adozione o sui requisiti richiesti.

Milano, 29 luglio 2026 – Otto gattini in cerca di casa e di una famiglia pronta ad accoglierli. Il Comune di Milano ha lanciato oggi, tramite i propri canali social, un appello per invitare i cittadini che vogliono e possono permetterselo ad adottare i mici ospiti del Gattile comunale di via Aquila 81. Chi sono i gatti disponibili. Ma andiamo a conoscere meglio gli otto gatti, tutti con età, storie ed esigenze diverse: - Udino: 11 anni, è un gatto non vedente, affettuoso e in cerca di una casa protetta. - Bacca: 8 anni, è curiosa e vivace. - Becky, 3 anni, è una giovane gatta tricolore. - Elide e Nonno Tigrone, entrambi di 14 anni, cercano un ambiente tranquillo in cui trascorrere serenamente questa nuova fase della loro vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Otto gatti in cerca di casa a Milano: il Comune lancia l’appello ai cittadini, come e dove adottarli

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T'AMO 8 mesi, buonissimo, guardate che amore in braccio a LeoGliela troviamo una bella famiglia

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