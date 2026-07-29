Oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto 2026 | amore lavoro e fortuna per tutti i segni

L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto 2026 fornisce previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. La classifica della settimana evidenzia i segni più favoriti e quelli con maggiori sfide. Sono indicati anche consigli pratici per affrontare al meglio i giorni in arrivo, senza approfondimenti sui motivi o sulle cause. La guida si concentra sulle tendenze generali senza entrare in dettagli specifici o analisi approfondite.

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli. Indice.. Classifica della settimana 3-9 agosto 2026. FAQ – Oroscopo settimana 3-9 agosto 2026. Conclusione Oroscopo Settimanale 3 – 9 Agosto 2026. Oroscopo settimanale 3 – 9 agosto 2026. Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto 2026 per tutti i segni zodiacali. La settimana di agosto che porta tre cambiamenti significativi in sequenza, trasformando progressivamente il registro dalla terra radicata all’armonia relazionale alla vivacità leonina. Una settimana di transizioni che si apre con le ultime ore della fase calante post-plenilunio e si chiude con due nuovi pianeti in Leone che cambiano il tono comunicativo e relazionale per le settimane a venire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Oroscopo Settimanale 27 Luglio - 2 Agosto 2026: Nodo Nord in Acquario e Nodo Sud in Leone!

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