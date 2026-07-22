Oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto 2026 | amore lavoro e fortuna per tutti i segni

Da atomheartmagazine.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 luglio al 2 agosto 2026, i nati sotto il segno del Leone devono affrontare un aumento delle tensioni sul lavoro, mentre i Cancro potrebbero ricevere notizie positive in ambito sentimentale. I Pesci, invece, affrontano una settimana di cambiamenti improvvisi, con alcune sorprese inaspettate in ambito finanziario. Per la maggior parte dei segni, la salute rimane stabile, ma alcuni devono prestare attenzione allo stress.

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Oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli. Indice.. Classifica della settimana 27 luglio – 2 agosto 2026. FAQ – Oroscopo settimana 27 luglio – 2 agosto 2026. Conclusione Oroscopo Settimanale 27 Luglio – 2 Agosto 2026. Oroscopo settimanale 27 luglio – 2 agosto 2026. Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026 per tutti i segni zodiacali. La settimana della Luna Piena più significativa del decennio — quella che porta il culmine emotivo e collettivo di una delle configurazioni astrali più rare del secolo in un mercoledì che non ha precedenti nel ciclo breve. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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