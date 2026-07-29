Louis Openda lascia la Juventus e si trasferisce in Francia al Lione. L’operazione è stata ufficializzata come prestito oneroso. Il belga, dopo un’annata negativa a Torino, spera di rilanciarsi nel nuovo club, con cui ha già giocato in passato al Lens. Le trattative si sono concluse nelle ore decisive prima della chiusura del mercato. Nel frattempo, si fanno passi avanti per l’ingaggio di un attaccante da parte di un’altra squadra italiana.

Nuova avventura per Louis Openda che lascia la Juventus per trasferirsi in Francia, al Lione. L’operazione è stata ufficializzata sulla base di un prestito oneroso con la speranza che il giocatore possa rilanciarsi, dopo l’annata fallimentare vissuta a Torino, in un campionato che già conosce avendo giocato al Lens.. La sua cessione dovrebbe spalancare le porte all’arrivo di Kolo Muani, per il quale è in corsa una trattativa serrata che dovrebbe chiudersi nelle prossime ore. OPENDA LASCIA LA JUVENTUS: DETTAGLI E CIFRE DELL’AFFARE Juventus e Lione si sono accordate sulla base di un prestito oneroso fissato a 3,5 milioni di ingaggio, che i bianconeri incasseranno subito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Openda saluta la Juventus: ufficiale il passaggio del belga al Lione. Ore decisive per Kolo Muani in bianconero

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RISCATTO OPENDA UFFICIALE! MA IL MATRIMONIO È GIÀ FINITO

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