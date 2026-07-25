Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani più vicino fatta per il passaggio di Openda al Lione
La Juventus è vicina a finalizzare il trasferimento di Kolo Muani e ha concluso l’accordo per il passaggio di Openda al Lione. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero essere ufficializzate a breve. La società segue attentamente le operazioni e aggiorna i propri piani di mercato in base agli sviluppi. Le notizie di oggi sono le più recenti riguardanti le mosse di mercato della squadra.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2026. Kolo Muani alla Juventus? Bianconeri chiari col PSG: presentata l’offerta massima possibile! Gli aggiornamenti. Ore 15.00 – I bianconeri hanno presentato l’offerta massima per Kolo Muani e attendono ora la risposta del Paris Saint-Germain tra cauto ottimismo Openda lascia la Juventus e va al Lione: accordo trovato tra i due club, i dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
JUVE, BLITZ PER KOLO MUANI! OFFERTA DA 35 MILIONI AL PSG
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