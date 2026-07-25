Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani più vicino fatta per il passaggio di Openda al Lione

Notizia in breve

La Juventus è vicina a finalizzare il trasferimento di Kolo Muani e ha concluso l’accordo per il passaggio di Openda al Lione. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero essere ufficializzate a breve. La società segue attentamente le operazioni e aggiorna i propri piani di mercato in base agli sviluppi. Le notizie di oggi sono le più recenti riguardanti le mosse di mercato della squadra.