L'uomo accusato dell'omicidio di Alessio Borelli ha confermato di conoscere e aver frequentato l'abitazione della vittima, ma si è rifiutato di rispondere ad altre domande durante l'interrogatorio davanti al giudice. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda e si è mantenuto in silenzio.

Milano, 29 luglio 2026 – Ha ammesso solo di conoscere e frequentare l'abitazione di Alessio Borelli – per il cui omicidio è accusato – e poi si è chiuso nel silenzio. Ahmad Abdelghani si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida con la gip Sara Cipolla. Il 39enne egiziano si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato per aver ucciso Borelli, il 41enne trovato morto a causa di svariate coltellate lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, hinterland Sud di Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaalessio-borelli-omicidio-corsico-txzdff46 Le richieste delle parti. Il pm Ilaria Perinu, titolare delle indagini dei Carabinieri della compagnia locale e del Nucleo investigativo di Milano, ha chiesto la convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Alessio Borelli, l’assassino resta in silenzio davanti al gip: ha solo ammesso di conoscere la vittima

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