La regione ha approvato un finanziamento di oltre 40 milioni di euro destinato alla riqualificazione della strada regionale 64 del Cipressino, inclusa la ristrutturazione del ponte. La somma coprirà lavori di miglioramento e messa in sicurezza della strada, che collega diverse aree della provincia. L’intervento prevede anche l’adeguamento strutturale del ponte, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza per gli utenti.

AMIATA Passo avanti per la riqualificazione della strada regionale 64 del Cipressino. La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento degli interventi prioritari da finanziare con i 65 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ridefinendo le opere ritenute più urgenti lungo l’arteria che collega la Maremma all’Amiata. La decisione arriva dopo il confronto avvenuto nelle scorse settimane tra Regione, Provincia di Grosseto e i sindaci dei Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora. Tra gli interventi individuati figura il tratto compreso tra l’innesto con la Sp 47 e quello con la Sp 7 Cinigianese, per un investimento stimato di 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 40 milioni per riqualificare anche il ponte

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Cremona - Investiti oltre 100 milioni per le infrastrutture

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