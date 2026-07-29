Nuova Mercedes Gla 2026 tutto sul nuovo Suv ibrido ed elettrico | i prezzi

Notizia in breve

La nuova Mercedes GLA 2026, lunga 15 centimetri in più rispetto alla versione precedente, sarà disponibile da novembre in tre versioni completamente elettriche. La vettura presenta un design più slanciato e una qualità costruttiva elevata. La gamma non includerà motorizzazioni diesel. Nel 2027, è previsto il debutto di una versione full hybrid a benzina.