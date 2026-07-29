Nuova Mercedes Gla 2026 tutto sul nuovo Suv ibrido ed elettrico | i prezzi
La nuova Mercedes GLA 2026, lunga 15 centimetri in più rispetto alla versione precedente, sarà disponibile da novembre in tre versioni completamente elettriche. La vettura presenta un design più slanciato e una qualità costruttiva elevata. La gamma non includerà motorizzazioni diesel. Nel 2027, è previsto il debutto di una versione full hybrid a benzina.
Una terza generazione più lunga di 15 cm, dal look slanciato e con tanta qualità costruttiva, ma che rinuncia alle motorizzazioni diesel: debutto a novembre in tre versioni elettriche, nel 2027 arriva il full hybrid a benzina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nuova Mercedes GLA 2026 Ufficiale Design Rivoluzionario e Tecnologia Futuristica!
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