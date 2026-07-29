Luciano Spalletti avrebbe mostrato interesse per l’arrivo di Suzuki alla Juventus, anche se non si tratta di Dibu Martinez. Il tecnico apprezza il portiere giapponese per un motivo specifico. In un mercato complesso e competitivo, il suo parere è considerato molto influente. La trattativa si inserisce in un contesto di numerose opzioni e concorrenti, e il nome di Suzuki viene valutato come possibile acquisto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali sul trasferimento.

di Mauro Munno . Il portiere giapponese lo affascina per un motivo. All’interno di uno scenario di mercato decisamente articolato e caratterizzato da una concorrenza agguerrita, il parere di Luciano Spalletti gioca un ruolo di primissimo piano. L’allenatore della Juventus non ha mai nascosto il proprio forte apprezzamento nei confronti di Zion Suzuki, estremo difensore in forza al Parma. Anche se la sua preferenza per il nuovo di nuovo portiere titolare era accordata al Dibu Martinez. Ad affascinare il tecnico toscano non sono soltanto le evidenti qualità del giapponese tra i pali, ma soprattutto la disinvoltura, la freddezza e la padronanza tecnica con cui riesce a gestire il pallone tra i piedi anche nelle situazioni di gioco più complesse e delicate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Non è Dibu Martinez, ma ecco perché Spalletti gradirebbe l’arrivo di Suzuki alla Juventus

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