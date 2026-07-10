Marchegiani spiega | Ecco perché la Juventus vuole il Dibu Martinez

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex portiere ha spiegato che la Juventus è interessata a acquistare il portiere argentino. La società bianconera sta lavorando con decisione sul mercato estivo, seguendo le direttive della dirigenza. La volontà di rafforzare il reparto tra i pali si combina con l’obiettivo di trovare un sostituto di livello. L’interesse si concentra su un estremo difensore di nazionalità argentina, considerato tra i più promettenti. La trattativa è in fase di sviluppo, ma ancora nessun accordo ufficiale.

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. Le dichiarazioni dell’ex portiere sull’estremo difensore argentino. La  Juventus  si muove con grandissima decisione sul fronte del  calciomercato  estivo, intenzionata a seguire le precise linee guida tracciate dalla dirigenza. L’obiettivo primario dei bianconeri resta quello di consegnare al tecnico  Luciano Spalletti  una rosa profonda, moderna e sempre più competitiva per ambire ai massimi traguardi. Tra le priorità assolute individuate alla Continassa c’è la gestione della  porta, un ruolo cruciale che si preannuncia protagonista di importanti e imminenti novità già nel corso delle prossime settimane. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il sogno Emiliano Martinez per la Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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