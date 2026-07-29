Nomine da GPS sostegno conferma supplenza nomine al 31 agosto o 30 giugno 2027 Tutte le date

Sono state confermate le nomine relative al supporto GPS, con le supplenze che si estendono fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La fase di presentazione delle domande, che prevedeva un massimo di 150 preferenze, si è conclusa. Ora si attende la fase di assegnazione delle nomine, che riguarda l’anno scolastico in corso. Le procedure sono finalizzate a completare le assegnazioni per le supplenze e le nomine di ruolo.

Con la chiusura della presentazione della domanda per le max 150 preferenze si chiude la fase di competenza degli aspiranti e inizia l’attesa per le nomine per l’a.s. 202627. Possibili le nomine da GPS sostegno prima fascia, in quelle province in cui ci sono ancora posti disponibili dopo l’esaurimento dei corrispondenti elenchi regionali. Lo speciale Gli uffici scolastici in cui sono state disposte nomine da GPS sostegno prima fascia dovranno comunicare se ci saranno ancora posti da attribuire tramite mini call veloce. IA per docenti: un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia. Dalle verifiche ai materiali didattici, dalle relazioni alla sicurezza Scienze della Formazione Primaria: preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

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