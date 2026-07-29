È stata approvata una nuova legge che prevede che alcuni detenuti con problemi di tossicodipendenza o dipendenza da alcol non possano essere condannati alla detenzione. La norma ha suscitato reazioni contrastanti, con critiche e discussioni nel panorama politico. La legge modifica le precedenti disposizioni sulla pena e sul recupero sociale, introducendo nuove misure alternative alla detenzione. La normativa riguarda specifici casi di detenuti con dipendenze e non prevede il carcere come sanzione principale.

Il rapporto tra pena, recupero sociale e tutela della sicurezza torna al centro del dibattito politico dopo l’approvazione definitiva di una nuova norma dedicata ai detenuti con problemi di tossicodipendenza o dipendenza da alcol. Il provvedimento introduce un percorso alternativo alla detenzione tradizionale per chi accetta di seguire un programma di cura e recupero, aprendo però un confronto acceso tra le forze politiche sui possibili effetti della misura. Da una parte c’è chi considera il nuovo strumento un modo per affrontare il problema delle dipendenze puntando sulla riabilitazione e sul reinserimento delle persone condannate.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Niente carcere per loro!”. Legge approvata: ma è polemica

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