Il parlamento giapponese ha approvato una legge che prevede il carcere per chi oltraggia la hinomaru, la bandiera nazionale. La normativa vieta qualsiasi atto considerato offensivo nei confronti del vessillo, con sanzioni che includono anche il carcere. La legge è stata introdotta come parte di un pacchetto promesso durante la campagna elettorale da una figura politica di primo piano, nota per le posizioni nazionaliste. La nuova normativa entra in vigore immediatamente.

Il parlamento giapponese ha approvato una nuova legge che proibisce l’oltraggio della hinomaru, la bandiera nazionale. Era una delle promesse fatte in campagna elettorale dalla prima ministra nazionalista di destra Sanae Takaichi, che è inaspettatamente popolare tra i giapponesi ed è diventata una sorta di influencer. La legge prevede una multa fino a 200mila yen (circa mille euro) o fino a due anni di carcere per chi brucia, calpesta o profana la bandiera in modo da «causare disagio estremo o senso di disgusto negli altri». È stata sostenuta, oltre che dal Partito liberal democratico di Takaichi, anche dal partito populista di estrema destra Sanseito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Giappone è stata approvata una legge che punisce con il carcere chi oltraggia la bandiera nazionale

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